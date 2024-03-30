Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'e gitti.
"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanda balıklara yem atanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaretçilerden Mehmet Yiğit, Şanlıurfa ve Balıklıgöl'ü gezince huzur bulduğunu belirterek, arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Güneşli Havayı Fırsat Bilenler Balıklıgöl'e Akın Etti - Son Dakika
Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak. Kimlik belgesi olmayan seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için hafta sonu da hizmet sunulacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yapılan yerel seçimlerin son saatlerinde seçim otobüsü üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?