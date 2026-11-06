Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgasında taş ve sopa kullanıldı, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgasında taş ve sopa kullanıldı, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Bilgili Mahallesi'nde husumetli iki grubun tartışması taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken jandarma kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Kırsal Bilgili Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grubun tartışması, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 8 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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