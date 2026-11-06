Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgasında taş ve sopa kullanıldı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgasında taş ve sopa kullanıldı, 8 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Bilgili Mahallesi'nde husumetli iki grubun tartışması taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken jandarma kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Kırsal Bilgili Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grubun tartışması, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa3. SayfaJandarmaHarranGüncelSon Dakika

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