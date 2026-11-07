Şanlıurfa'da jandarma operasyonuyla 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Şanlıurfa'da jandarma operasyonuyla 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlenen jandarma operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Dolandırıcılıktan 13 yıl ve kasten yaralamadan 6 yıl 3 ay cezası olan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Ceylanpınar ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, Eyyübiye ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ile Ceylanpınar ilçesinde hakkında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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