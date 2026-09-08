Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, binlerce paket ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, binlerce paket ele geçirildi

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Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan iki araçta 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket tütün mamulü ve 2 bin 75 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket ısıtılan tütün mamulü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda durdurulan iki araçta, 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 850 paket tütün mamulü ile 2 bin 75 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Paylaşılan görüntülerde, takip edilen aracın durdurulması ve bagajdaki paketlerin içerisindeki kaçak sigaraların ele geçirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, binlerce paket ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, binlerce paket ele geçirildi - Son Dakika
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