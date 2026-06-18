Şanlıurfa'da Kalker Ocağı Projesine ÇED Onayı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kalker Ocağı Projesine ÇED Onayı

18.06.2026 12:53
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Şanlıurfa Valiliği, Duruca Mahallesi'nde kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi için ÇED onayı verdi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde 24,97 hektarlık alanda, 33 yıl işletilmesi planlanan kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi kurulması için Şanlıurfa Valiliği "ÇED Olumlu" kararı verdi. Toplam 12 bin 485 metreküp bitkisel toprağın sıyrılmasının öngörüldüğü projede, patlatma yöntemi kullanılacak.

Şanlıurfa Valiliği, Urfa Agrega Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Eyyübiye ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde, MAPEG ruhsatlı 37,77 hektarlık maden sahasının 24,97 hektarlık bölümünde patlatmalı ve basamaklı açık işletme yöntemiyle yıllık 1 milyon 836 bin ton kapasiteli kalker ocağı ile yıllık 396 bin 900 ton kapasiteli kırma-eleme tesisi projesi için "ÇED Olumlu" kararı verdi.

Proje dosyasına göre, faaliyet alanının çevre düzeni planında "çayır-mera" olarak gösterildiği, kadastro kayıtlarında da mera nitelikli parseller içerisinde yer aldığı belirtildi. Dosyada, Mera Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınması gerektiği kaydedildi.

TOPRAK SIYRILACAK

Projenin açık işletme yöntemiyle ve patlatmalı üretim tekniği kullanılarak yürütülmesi planlanıyor. Üretim öncesinde alanın üst örtüsünü oluşturan yaklaşık 5 santimetre kalınlığındaki bitkisel toprağın sıyrılarak stok sahasında depolanacağı, faaliyet sonunda rehabilitasyon çalışmalarında yeniden kullanılacağı belirtildi. Dosyada, 24,97 hektarlık alanda toplam 12 bin 485 metreküp bitkisel toprağın sıyrılmasının öngörüldüğü bilgisi yer aldı.

HAFTADA 2, YILDA 96 KEZ PATLATMA İŞLEMİ

Patlatma faaliyetlerinin haftada iki kez olmak üzere ayda 8, yılda ise 96 kez gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi. Her patlatmada toplam 60 delik kullanılacağı ifade edildi.

Projeye ilişkin teknik değerlendirmelerde, en yakın tarımsal yapının sahaya 235 metre, en yakın konutun ise Mermer Mahallesi'nde 775 metre mesafede bulunduğu belirtildi.

Dosyada yer alan kurum görüşlerine göre, proje alanı orman sınırları içerisinde bulunmuyor. Ancak bölgede zeytinlikler, antepfıstığı bahçeleri ve çam ormanlarının bulunduğu, bu alanların hassas bölgeler olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca proje sahasının çevresinde mera bitkileri ve orman ekosistemlerinin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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