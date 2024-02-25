Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi foseptikte bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi foseptikte bulundu

Şanlıurfa\'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi foseptikte bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki çocuğun cesedi, Kırsal Duran Mahallesi'nde bulunan evin yakınındaki foseptikte bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

25.02.2024 23:51  Güncelleme: 23:52
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki çocuğun cesedi foseptikte bulundu.

Kırsal Duran Mahallesi'nde, 3 yaşındaki T.Ç'nin kayıp olduğunu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Evin yaklaşık 10 metre ilerisindeki foseptikte yoğunlaştırılan aramada, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Harran, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi foseptikte bulundu - Son Dakika
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