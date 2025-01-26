Şanlıurfa'da Miraç Kandili Coşkusu

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Şanlıurfa'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da binlerce kişi Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Miraç Kandili'nde binlerce vatandaş kandil dolayısıyla camilere akın etti. Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl'e giden vatandaşlar balıklara yem atıp cemaatle birlikte namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, yatsı namazından sonra Dergah Camisi'nde okutulan mevlid programına katıldı. Gece boyunca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler çeşitli ikramlarda bulundu.