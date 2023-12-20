Eyyübiye\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki Mustafa D., Bakır A., Ahmet Ö. ve Necati Çakırca yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Necati Çakırca hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA