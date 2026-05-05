Şanlıurfa'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Olumsuz Hava Koşulları

05.05.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birecik'te 1 ölü, 29 yaralı; Viranşehir'de 11 kişi yaralandı. Eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik'te 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Birecik ilçesinde gerçekleşen ani, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, binaların çatılarında hasar oluştuğu, ayrıca yer yer su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize baş sağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:03:37. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.