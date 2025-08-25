Şanlıurfa\'da otele silahlı saldırı: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da alacak-verecek meselesi yüzünden 5 katlı bir otelin pencerelerine silahla ateş açan 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Çevrede paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi.

OTELİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası öğrenilemeyen otomobillerle otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi. Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.