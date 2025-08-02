Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdulkadir B. yönetimindeki 63 AFB 840 plakalı otomobil, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan Enes K. (17) ile Ali Berat G. (17) ve Muhammed Ali D. (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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