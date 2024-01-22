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Şanlıurfa'da Refüje Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Refüje Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, refüje çıkan otomobil devrildi ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.01.2024 - 21:21,
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ŞANLIURFA'da, refüje çıkarak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 31 Z 1584 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Şanlıurfa\'da Refüje Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Kaynak: DHA
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Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Refüje Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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