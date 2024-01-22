23:24 • •
ŞANLIURFA'da, refüje çıkarak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 31 Z 1584 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Refüje Çıkan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika