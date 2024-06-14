Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Ay (38) idaresindeki 78 DE 044 plakalı otomobil, Siverek- Karacadağ kara yolu 5'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Hediye Ay (60), Mehmet Ali Ay (21), Kadir Ay (15), Hava Ay (37) ve Yakup Ay (4) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı - Son Dakika
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