Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde 1 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde polislerin otomobilde arama yapması ve uyuşturucuyu bulma anı yer alıyor.