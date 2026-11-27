Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde polislerin otomobilde arama yapması ve uyuşturucuyu bulma anları yer alıyor.