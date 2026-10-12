Şanlıurfa'da rezidans yangını sabaha karşı bir kişinin ölümüne neden oldu

ŞANLIURFA'da, bir rezidansın üst katında çıkan yangında Ezgi Evcil (48) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen Sefer D. ise hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki rezidansın üst katında sabaha karşı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark ede çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, otel çalışanı Ezgi Evcil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Sefer D. ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evcil'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,