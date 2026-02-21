Şanlıurfa'da Sahipsiz Hayvan Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Sahipsiz Hayvan Projesi Başarıyla Tamamlandı

Şanlıurfa\'da Sahipsiz Hayvan Projesi Başarıyla Tamamlandı
21.02.2026 12:33  Güncelleme: 14:15
Vali Şıldak, 27 bin 960 sahipsiz hayvanın toplandığını ve bakımevlerinde 3 bin 374 kısırlaştığını duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda il genelinde sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik hedefe ulaşıldığını açıkladı. Şıldak, Şubat 2025'ten bu yana Valilik koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

27 BİN 960 HAYVAN BAKIMEVLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Vali Şıldak, tüm ilçelerde belediyeler tarafından hayvan bakımevleri kurulduğunu, bu merkezlerde 27 veterinerin görevlendirildiğini ve toplama ekiplerinde 62 personelin aktif görev yaptığını ifade etti. Çalışmalar kapsamında il genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvanın toplanarak bakımevlerine götürüldüğünü, 3 bin 374 hayvanın da kısırlaştırıldığını bildirdi.

"MERKEZLERDE SAHİPSİZ HAYVAN YOK"

Gelinen aşamada şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde sahipsiz hayvan kalmadığını belirten Şıldak, kırsal mahallelerde toplama çalışmalarının sürdüğünü, merkez ve ilçelerde ise kontrol faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı. Vatandaşlardan sokakta sahipsiz hayvan görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını istedi.

SÜRECE KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR

Şıldak, sürece katkı sağlayan kaymakamlıklara, belediyelere, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatına, veteriner hekimlere ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Güncel, Çevre

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Sahipsiz Hayvan Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sahipsiz Hayvan Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
