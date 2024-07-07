Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 1 silah ve 85 mermi ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve 85 mermi ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.A.A'nın evinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 kurusıkı, bu silahlara ait 85 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi.

M.A.A. ekiplerce gözaltına alındı.