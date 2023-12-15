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Şanlıurfa'da Tantuni İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tantuni İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da bir tantuni satışı yapan işyerine düzenlenen silahlı saldırıda, müşteriler de dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde 28 boş kovan buldu ve soruşturma başlattı.

15.12.2023 - 12:06,  Güncelleme: 12:10
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ŞANLIURFA'da tantuni satışı yapan bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında müşterilerin de bulunduğu 5 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine tabancayla rastgele ateş açtı. Silahlı saldırıda ocakta bulunan işyeri çalışanlarıyla birlikte yemek yemeye gelen müşterilere kurşun isabet etti. Korku dolu anların yaşandığı işyerindeki silahlı saldırıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler, şüpheli 6 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan Hamza Çiftçi, İbrahim Çiftçi, Mehmet Emin Çiftçi, Erol Arca ile Fırat Yıldız, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde 28 boş kovan bulan polis ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)

Şanlıurfa\'da Tantuni İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı
Kaynak: DHA
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Karşıyaka, Saldırı, Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Tantuni İşyerine Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 6 Gözaltı - Son Dakika
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