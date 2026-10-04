Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'ya akın edildi, 30 kilometrelik yol 4 saatte alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'ya akın edildi, 30 kilometrelik yol 4 saatte alındı

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Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu\'ya akın edildi, 30 kilometrelik yol 4 saatte alındı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde GAP Havalimanı'nda yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Şanlıurfa kent merkezinde trafik kilitlenirken festival alanına araçla gelenler 30 kilometrelik yolu 4 saatte alabildi.

ŞANLIURFA'da GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Kent merkezinde trafik kilitlenirken, GAP Havalimanı'nda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu yıl ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerden ve Türkiye'nin farklı kentlerinden binlerce kişi geldi. Festivalin son gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Festival alanını gezen ziyaretçiler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken; yoğun kalabalıkta yürümek bile zorlaştı.

ŞEHİRDE TRAFİK AKSADI

Özellikle çocuklar ve gençler; hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına araçlarıyla gelmek isteyenler, saatlerce trafikte kaldı. 30 kilometrelik yol, 4 saat gibi bir sürede katedilirken, festival alanında ise rekor seviyede bir kalabalık görüldü.

Kaynak: DHA
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