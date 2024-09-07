Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama

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Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 ilde 25 kişiyi dolandıran 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Akçakale ilçesindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada ise 11 cep telefonu ile 11 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin 14 ilde, 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.