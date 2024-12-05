Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, toplam 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
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