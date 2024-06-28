Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Zanlı Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli ile devam eden operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir'de belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.