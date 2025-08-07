Şanlıurfa'da Yaya Kaza Kurbanı Oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.O. idaresindeki 06 BJ 0702 plakalı otomobil, Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Sağır'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Sağır, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
