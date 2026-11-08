Şanlıurfa Eyyübiye'de yağ fabrikasında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü

Şanlıurfa Eyyübiye'de yağ fabrikasında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Koçören Mahallesi'nde bulunan yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı, çıkış nedeni araştırılıyor.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Koçören Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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