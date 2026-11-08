Şanlıurfa Eyyübiye'de yağ fabrikasında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Eyyübiye'de yağ fabrikasında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Koçören Mahallesi'nde bulunan yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Koçören Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaEyyübiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı 8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
21:43
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
21:37
Trump’a Beyaz Saray’da zor soru: Duyar duymaz arkasını dönüp uzaklaştı
Trump'a Beyaz Saray'da zor soru: Duyar duymaz arkasını dönüp uzaklaştı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
20:06
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de üst üste goller ve kırmızı kart
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de üst üste goller ve kırmızı kart
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 22:08:06. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Eyyübiye'de yağ fabrikasında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android