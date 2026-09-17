Şanlıurfa Haliliye'de kasap denetiminde 315 kilogram bozuk et ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa Haliliye'de kasap denetiminde 315 kilogram bozuk et ele geçirildi

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Haliliye Belediyesi zabıtası ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin Ulubağ Mahallesi'ndeki bir kasapta yaptığı denetimde 163 kilogram tavuk ile 152 kilogram bozulmuş kırmızı et tespit edildi. İşletmeye 105 bin 600 lira ceza uygulanırken okul kantinleri ve Çamlıdere Mahallesi'ndeki denetimlerde de son kullanma tarihi geçmiş 980 ürüne el konuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 315 kilogram bozulmuş et ve tarihi geçmiş 980 ürüne el konuldu.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Ulubağ Mahallesi'ndeki bir kasapta yapılan denetimlerde, 163 kilogram tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan tavuk eti ile 152 kilogram bozulmuş kırmızı et tespit edildi. İşletmeye 105 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, okul kantinlerinde ve ilçe kırsalındaki Çamlıdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 980 ürüne el konuldu. İşletmelere cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: AA
İlçe Tarım MüdürlüğüHaliliye BelediyesiÇamlıdereŞanlıurfaHaliliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Haliliye'de kasap denetiminde 315 kilogram bozuk et ele geçirildi - Son Dakika
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