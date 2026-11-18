Şanlıurfa Haliliye'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Haliliye'de kırsal Üçkonak Mahallesi yakınlarında otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü ve beraberindeki 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü kurtarılamazken, kazada 1 kişi yaralı kaldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şahin Irmak idaresindeki 07 BCF 812 plakalı otomobil, kırsal Üçkonak Mahallesi yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile beraberindeki Serkan Irmak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Şahin Irmak kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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