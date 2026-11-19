Şanlıurfa Karaköprü'de 2 firari hırsızlık hükümlüsü jandarma operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B. ile 5 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.Y. gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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