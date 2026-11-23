Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Karaköprü ilçesinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.