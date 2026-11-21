Şanlıurfa Siverek'te alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Hasırlı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırsal Hasırlı Mahallesi iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan S.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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