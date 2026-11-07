Şanlıurfa Siverek'te trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Hilvan karayolu Ediz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 01 ALT 207 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan karayolu Ediz Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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