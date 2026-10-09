Şanlıurfa Siverek\'te yıldırım isabet eden 26 yaşındaki çoban ağır yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban F.A. (26), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayırözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hayvan otlattığı sırada F.A.nın üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan çobanın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan F.A. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen F.A., buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.