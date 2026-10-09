Şanlıurfa Siverek'te yıldırım isabet eden 26 yaşındaki çoban ağır yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te yıldırım isabet eden 26 yaşındaki çoban ağır yaralandı

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Şanlıurfa Siverek\'te yıldırım isabet eden 26 yaşındaki çoban ağır yaralandı
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Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Mahallesi yakınlarında dün akşam hayvan otlatan 26 yaşındaki çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çoban, durumu ciddiyetini koruduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban F.A. (26), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayırözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hayvan otlattığı sırada F.A.nın üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan çobanın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan F.A. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen F.A., buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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