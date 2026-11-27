Şanlıurfa Suruç'ta cinsel saldırıdan 21 yıl 3 ay 7 gün cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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