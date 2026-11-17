Şanlıurfa Viranşehir'de 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Viranşehir'de hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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