Sao Tome ve Principe'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi - Son Dakika
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Sao Tome ve Principe'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi

19.07.2026 19:37
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Sao Tome ve Principe'de seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti'nde seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, önemli bir güvenlik olayının yaşanmadığı seçimde yaklaşık 142 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Oy sayımının sürdüğü seçimlerde ilk sonuçların, Ulusal Seçim Komisyonu (CEN) tarafından gece ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Carlos Vila Nova'nın da aday olduğu seçimde eski Başbakan Jorge Bom Jesus, Bağımsız Demokratik Eylem Partisi (ADI) Meclis Grup Başkanı Nito D'Abreu, hukukçu Miques Joao Bonfim ve hukukçu Eugenio Tiny yarışıyor.

Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı için yapılan 6 adaylık başvurusundan 5'ini onaylarken, iş insanı ve milletvekili Domingos Nino Monteiro'nun adaylığını anayasal şartları karşılamadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Adaylardan hiçbirinin ilk turda geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması halinde, en fazla oyu alan iki aday 9 Ağustos'ta yapılması öngörülen ikinci turda yarışacak.

Yaklaşık 240 bin nüfuslu ülkede cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev süresi için halk tarafından doğrudan seçiliyor.

Seçim süreci, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası gözlemci heyetleri tarafından takip ediliyor.

Kaynak: AA

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