Sao Vicente Adası'nda Fırtına Felaketi: 9 Ölü

16.08.2025 10:51
Yeşil Burun Adaları'nda fırtına sonrası sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

PRAIA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Yeşil Burun Adaları'na bağlı Sao Vicente adasında fırtına nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Yeşil Burun Adaları hükümeti, pazartesi gecesi fırtınanın vurduğu ve geniş çaplı yıkıma neden olduğu üç adada 2 günlük ulusal yas ve 6 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Ulusal Meteoroloji ve Jeofizik Enstitüsü, cumartesi gününden itibaren adaların bazı bölgelerinde şiddetli yağışların görülebileceğini ve güneydeki Maio, Santiago, Fogo ve Brava adalarının yağışlardanlardan en çok olumsuz etkilenecek yerler olduğunu belirtti.

"Ülke, 17 Ağustos gece yarısından itibaren yoğunlaşacak tropikal bir dalganın etkisi altında kalacak" diyen kurum, başlangıçta güneyde, daha sonra da takımada genelinde, bazen gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli rüzgarların eşlik ettiği, değişen yoğunlukta yağış görülebileceği tahmininde bulundu.

Ölen 9. kişinin, fırtınadan sonra kayıp olarak bildirilen 3 kişiden biri olan, 79 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi. Ulusal Sivil Koruma ve İtfaiye Servisi Sözcüsü Vitoria Verissimo, cansız bedenin çarşamba günü bulunduğunu söyledi.

Evler, yollar ve köprüler yıkıldı, mahallelerin tamamı sular altında kaldı. Birçok ülke dayanışma mesajları gönderirken, Portekiz donanmasına ait bir gemi cuma günü insani yardım malzemeleri teslim etmek için adaya ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yeşil Burun Adaları, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

