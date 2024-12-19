Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesine ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'taki kör noktada Solmaz N'ye (63) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz N. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sapanca'da Çöp Kamyonu Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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