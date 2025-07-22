Sapanca'da Gizli Kamera Yargılaması - Son Dakika
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Sapanca'da Gizli Kamera Yargılaması

22.07.2025 17:57
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Bungalovda gizli kamera izleme iddiasıyla iki kişi 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin işletme sahibi ve arkadaşı, 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, M.K. ve eşi P.K'nin çocuklarıyla, şüpheli H.K'nin sahibi olduğu bungalovu 30 Mart 2025'te kiraladığı, yatak odasının içindeki jakuzinin tavanından kırmızı ışık yansıması gören M.K'nin, ışığın, jakuzinin üzerindeki ampulden geldiğini tespit ettiği aktarıldı.

Ampulde fındık büyüklüğünde gizli kamera bulan M.K'nin kolluk görevlilerine haber vermesiyle soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, H.K, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmişse de polis ekiplerince zanlıya ait cep telefonunda yapılan incelemede, telefonun kolluk kuvvetlerince teslim alınmadan önce sıfırlanmak suretiyle silindiği anlatıldı.

Gizli kamera takılı ampule ait 7 Mart'ta çekilen fotoğrafın zanlının cep telefonunda bulunduğunun ve aynı telefonun medyasından çekildiğinin siber raporunda tam yol uzantısıyla delillendirildiği bildirilen iddianamede, H.K'nin telefonunda, kayıt yapan kamera görüntülerinin canlı izlenmesine elverişli program bulunduğu ancak kamera içinde hafıza kartı olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, H.K'nin sık sık elektrik kesildiği için müşterilere yedek ampul bıraktığını, fotoğrafın neden telefonunda olduğunu bilmediğini, fotoğraftaki elin kendisine ait olmadığını öne sürdüğüne değinilerek, H.K'nin eli incelendiğinde dosyada bulunan fotoğrafla benzer olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

H.K'nin, bir kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sesleri cep telefonundan kamera kaydına aldığı, kayıt içeriğine göre H.K'nin "Olası bir parmak izinde vesaire nasıl bir yol izlerler, yani o konuda ne olur." şeklinde sorular sorduğu bilgisi yer alan iddianamede, olay yeri inceleme ekiplerince tanzim edilen uzmanlık raporunda, suç konusu gizli kameranın takılı olduğu ampul üzerinde şüpheli T.S'ye ait parmak izinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, bungalovun H.K'ye ait olduğu ve T.S'nin dışında başkaca kimsenin giriş çıkış yaptığına dair bilgi ve belgenin bulunmaması, H.K'nin olaydan haberdar olması üzerine cep telefonunda bulunan uygulamaları sildiğine dair rapor içeriği, gizli kamera takılı ampule ait fotoğrafın H.K'nin cep telefonuyla çekildiğine dair teknik inceleme raporu, H.K'ye ait cep telefonunda, kamera görüntülerinin canlı izlenebileceği uygulamanın bulunması, ampul üzerinde T.S'nin parmak izinin çıkması dikkate alındığında, şüphelilerin aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına ağustos ayında başlanacak.

Süreç

Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapılmış, çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile olayda şüpheli bulunan T.S. (48) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, söz konusu işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlenmişti.

Kaynak: AA

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