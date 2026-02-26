Sapanca'da İşletmeci Silahla Yaralandı - Son Dakika
Sapanca'da İşletmeci Silahla Yaralandı

Sapanca\'da İşletmeci Silahla Yaralandı
26.02.2026 12:39
Sapanca'da tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan işletmeci hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan işletmeci yaralandı.

Camicedit Mahallesi Kadı Caddesi'ndeki bir dükkanın işletmecisi F.A. ile C.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş, F.A'ya tabancayla ateş etti. F.A, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan F.A, buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis, şüpheliyi arıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da İşletmeci Silahla Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

