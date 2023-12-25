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Sapanca'da kamyonetin içinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sapanca'da kamyonetin içinde ölü bulundu

Sapanca ilçesinde bir kamyonetin içerisinde başından vurularak öldürülen Selahattin Dayıcık'ın katil zanlısı Furkan B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.12.2023 - 11:15,
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Selahattin Dayıcık, cadde üzerinde kamyonetinin içerisinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B.'yi, olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 01 BF 637 plakalı kamyonetin içerisinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polisin incelemesinde ölen kişinin Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Tabancayla başından vurularak öldürülen Selahattin Dayıcık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştiren kişinin bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B., olduğu tespit edildi. Furkan B. polis tarafından gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sapanca\'da kamyonetin içinde ölü bulundu
Kaynak: DHA
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Sapanca, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da kamyonetin içinde ölü bulundu - Son Dakika
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