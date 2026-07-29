Sapanca\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mahmut Yüşa Gül'ün (20) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gül'ün 3 gün sonra askere gideceği belirtildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Hasan Mert Ç. (24) yönetimindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa Gül idaresindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ön tekerleği kopan motosikletin sürücüsü Gül ile diğer sürücü Hakan Mert Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Mahmut Yüşa Gül, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı Hasan Mert Ç.'nin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Mahmut Yüşa Gül'ün cenazesinin bugün Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Bu arada, 3 gün sonra askere gideceği öğrenilen Mahmut Yüşa Gül'ün öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.