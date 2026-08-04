Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Tutuklandı

Sapanca\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Tutuklandı
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün, kazayı yapan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosiklet sürücüsü Mahmut Yüşa Gül'ün (20) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Mert Çoğal (24), tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kaza, 28 Temmuz'da akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Hasan Mert Çoğal yönetimindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa Gül idaresindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletin ön tekeri çıkarken, sürücüsü savrularak yola düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut Yüşa Gül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Mert Çoğal, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Çoğal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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