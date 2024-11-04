Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi'nde A.Ö. ile A.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, ruhsatsız tabancayla A.T'yi bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sapanca'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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