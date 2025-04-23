Sapanca\'da Silahlı Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 çocuk babası İbrahim Yıldırım'ın (29), arkadaş ortamında kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden D.P., tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'taki tek katlı prefabrik evde meydana geldi. 5 arkadaşın evin balkonunda oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan İbrahim Yıldırım, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, başından vurulduğu tespit edilen Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından 2 çocuk babası Yıldırım'ın cansız bedeni, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay sırasında Yıldırım'ın yanında olan 4 arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ö., S.B.D. ve Ö.F.E., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Silahı kazayla ateşlediği belirlenen D.P. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İbrahim Yıldırım'ın cenazesinin yarın İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.