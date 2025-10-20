Sapanca'da TIR kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Sapanca'da TIR kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti

20.10.2025 21:09
Berat Akbaş, patlayan lastiğini değiştirirken başka bir TIR tarafından çarpılarak öldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda kullandığı TIR'ın patlayan lastiğini değiştirdiği sırada bir başka TIR'ın çarptığı Berat Akbaş (22), hayatını kaybetti.

ARACININ LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRİRKEN TIR ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Berat Akbaş yönetimindeki inşaat demiri yüklü 78 BA 680 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken Akbaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, arkadan gelen F.Ö. (48) yönetimindeki 34 CRN 482 plakalı bir başka TIR çarptı.

Genç şoför lastik değiştirirken tırın altında kalarak can verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde TIR sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Akbaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. TIR sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

