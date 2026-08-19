Sapanca'da Villa Yangını
Sapanca'da bir villada çıkan yangında çatı katında hasar oluştu, itfaiye söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı villada hasar meydana geldi.
Yanık Mahallesi Orta Sokak'ta C.K'ye ait 2 katlı villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatı katında hasar oluşan villada itfaiye ekiplerinin yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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