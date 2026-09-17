Sapanca Gölü'nde 1100 metrelik paraketaya 2 şüpheliye 32 bin lira ceza - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde 1100 metrelik paraketaya 2 şüpheliye 32 bin lira ceza

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Sapanca Gölü'nde suyun tabanına 700 ve 400 metre olmak üzere toplam 1100 metre uzunluğunda paraketa yerleştirildiği tespit edildi. Paraketeden kurtarılan yaklaşık 500 kerevit ile 6 yayın balığı doğal yaşam alanına bırakılırken 2 şüpheliye 32 bin 212 lira idari para cezası uygulandı.

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nde, 1100 metre uzunluğunda paraketa (üzerinde yüzlerce iğneli köstek bulunan balık tutma düzeneği) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik Sapanca Gölü'nde devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda ekiplerce iki bölgede suyun tabanına 700 metre ve 400 metre olmak üzere toplam 1100 metre uzunluğunda paraketa yerleştirildiği tespit edildi.

Ekiplerce, paraketa içine misinaya tutturulan yaklaşık 500 kerevit ile paraketaya takılan farklı boy ve ebattaki 6 yayın balığı doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şüpheliye 32 bin 212 lira idari para cezası uygulandı, paraketa ise Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Sapanca GölüBalıkçılıkGüncelÇevreDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde 1100 metrelik paraketaya 2 şüpheliye 32 bin lira ceza - Son Dakika
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