Sapanca Gölü'nde Pamuksu Madde İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapanca Gölü'nde Pamuksu Madde İncelemesi

14.07.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalgıçlar, Sapanca Gölü'nde 'pamuksu' madde görerek durumu yetkililere bildirdi.

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde "pamuksu" maddenin görülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da faaliyet gösteren "Korsan Dalgıçlar Derneği" dalgıçları Haluk Mayhoş ve Furkan Özel, suya düşen bir dronu bulmak için Serdivan kesiminden Sapanca Gölü'ne daldı. Dalgıçlar, araştırmaları esnasında göl zemininde "pamuksu" madde görmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Konuya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, inceleme yapılması için "pamuksu" maddeden numune aldı.

Dalgıç Haluk Mayhoş, AA muhabirine, araştırma, fotoğraf çekimi ve eğitimler için Karadeniz ve Sapanca Gölü'nde dalışlar yaptıklarını söyledi.

Mayhoş, dün saat 11.00 gibi bir arkadaşlarının düşürdüğü dronu bulmak için göle girdiklerini belirterek, "Onu arama esnasında görsel çekim de yapıyorduk. Bir süre önce buluta benzeyen yapılardan suyun altında karşılaşmıştık, çok küçüklerdi yaklaşık 10-15 gün önceki mevzuydu. Dünkü dalışımızda bunların çoğaldığını gördük. Bunları kayıt altına aldık ve yetkililere bilgi verdik." diye konuştu.

Göle Serdivan kesimi Aşağı Dereköy mevkisinden dalış yaptıklarını aktaran Mayhoş, "Derinlik 6-9 metreydi. Kıyıya doğru geldiğimizde 5-4 metrelerde daha yoğun olduğunu gördük. Geçen sefer de bunları görmüştük, yoğun değillerdi. Birden bu kadar çok fazla artması bizi şaşırttı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sapanca Gölü, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Pamuksu Madde İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 18:34:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde Pamuksu Madde İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.