Sapanca Gölü\'nde Su Alma Hatları Temizleniyor

Sapanca Gölü'nün dibindeki ana su alma hatlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının artmasıyla su kalitesini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçlar, gölün 25 metre derinliğinde yer alan toplam 2 bin 500 metrelik iki adet ana su alma hattını, doğal yollarla oluşan bitkilerden temizliyor.

Göl, 15 kişilik dalgıç ekibinin yürüttüğü çalışmalarla hattın sağlıklı yapısı korunacak. Yaklaşık 1 ay boyunca devam edecek çalışmalar sonuçlandığında, kaliteli içme suyunun tüm değerleri korunmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, "15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi, suyun derinliklerinde içme su alma hattımızın temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Türkiye'nin kaliteli, içilebilir ve en ucuz ikinci suyunun kalitesini korumak öncelikli görevimiz." ifadesini kullandı.

İçme suyu olarak kullanılan gölün önemini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, her fırsatta gölün şehrimiz için önemini vurguluyor. Biz de SASKİ olarak Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı için tam anlamıyla mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizde bizlere suyu bilinçli kullanarak, göl çevresi ve havzasını koruyarak destek olabilirsiniz. Bu gölün her damlası geleceğin en kıymetli mirası. Biz hem halkımızın sağlığı hem de Sapanca Gölü'nün ömrü için gölden sürekli örnekler alarak, içme suyunun parametrelerini anbean takip ederek çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."