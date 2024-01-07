 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca'da Yağmursuyu Hattı Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca'da Yağmursuyu Hattı Kazandırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da İpekyolu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye bin metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırdı. Yağışların başlaması nedeniyle altyapı projelerini hızlandıran ekiplerin, İpekyolu Caddesi'ndeki çalışma ile bölgeye 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı kazandırdığı aktarılan açıklamada, sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan yağışlar sonrası oluşan su birikintisi sorununun çözüldüğü kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca\'da Yağmursuyu Hattı Kazandırdı
07.01.2024 - 16:53,
Abone Ol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da İpekyolu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye bin metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), her geçen gün artan nüfusu ve günden güne genişleyen turizm olanaklarıyla kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan Sapanca'nın altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Yağışların başlaması nedeniyle altyapı projelerini hızlandıran ekiplerin, İpekyolu Caddesi'ndeki çalışma ile bölgeye 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı kazandırdığı aktarılan açıklamada, sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan yağışlar sonrası oluşan su birikintisi sorununun çözüldüğü kaydedildi.

Başkan Yüce, Sakaryaspor kampını ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ligin ikinci devresi için Antalya'da kamp yapan Sakaryaspor'u ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, takımın kamp yaptığı otelde Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yönetimi, teknik direktör Tuncay Şanlı ve sporcularla buluşan Yüce'ye, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de eşlik etti.

Teknik heyet ve futbolcularla duygularını paylaşan Yüce, lig ilk yarısındaki performanstan memnun olduklarını ve yükseliş ivmesinin ikinci yarıda da devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Yüce, sezonun ilk yarısında gösterdikleri başarıdan ötürü takımı tebrik ederek, "Geçen yıl Süper Lig'in kıyısından döndük. Bu yıl ise sezona yine aynı hedefle başladık. Ligin ilk yarısını çok güzel yerde bitirdik. Bu konuda yönetimi, teknik heyeti ve sporcu kardeşlerimi kutlarım. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah büyük hasret bitecek ve bize bu yıl hak ettiğimiz şampiyonluğu getireceksiniz." ifadesini kullandı.

2023'te SAKBİS 1 milyon 264 bin dakika kullanıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce faaliyete geçirilen SAKBİS'ler, 2023 yılında 12 bin 557 kez kiralandı ve 1 milyon 264 bin kullanım süresine ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikleti insan hayatının merkezine almak, sağlıklı bir hayata kavuşmak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için bisiklet kullanımını artırmaya yönelik olarak hayata geçirilen SAKBİS'ler 2023 yılında da vatandaşlar tarafından tercih edildi.

Kent genelinde bulunan 15 istasyon, 150 park ünitesi ve 110 bisikletle duraktan durağa hizmet veren SAKBİS'ler, geçen yıl 12 bin 557 kez kiralandı ve 1 milyon 264 bin dakika kullanım süresine ulaştı.

Kent genelinde 24 bin abonesi bulunan SAKBİS'ler, herhangi bir açılış ücreti olmadan 15 dakikası 4 lira ücretle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor, İpekyolu, Antalya, Ulaşım, Belediye, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca'da Yağmursuyu Hattı Kazandırdı - Son Dakika


17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı

Son Dakika
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca'da Yağmursuyu Hattı Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement